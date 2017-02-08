Американская легкоатлетка отстранена на три месяца за употребление допинга

Олимпийская чемпионка 2008 года в беге на 100 метров с барьерами Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США, 32-летняя американка отстранена на 3 месяца. В ее организме обнаружен гидрохлоротиазид. Она сдала положительную допинг-пробу в начале декабря прошлого года.