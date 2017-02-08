Американская легкоатлетка отстранена на три месяца за употребление допинга

Олимпийская чемпионка 2008 года в беге на 100 метров с барьерами Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США, 32-летняя американка отстранена на 3 месяца. В ее организме обнаружен гидрохлоротиазид. Она сдала положительную допинг-пробу в начале декабря прошлого года.
Свинству Бой!
А-ха-ха! Вот дерьмоеды наймиты, а почему не на три дня?! А тут беглые хохлы будут стенать о честности мерзкой вады и наймита мухларена.
13:36
rusfed 2.0
Да, ребятки, шутки об инвалидах с синдромом Дауна - ниже плинтуса, имхо
13:08
rusfed 2.0
Препарат не является для спортсменки TUE
12:59
rusfed 2.0
Новость неполная, кстати. СЭ, профессионализм - оглашать не только приговор, но и мотивировочную часть. В ней ссылка на болезнь. Я это дополняю не в качестве оправдания решения, а для полноты картины.
12:56
rusfed 2.0
Бред, конечно. Так дискредитируются даже правильные идеи
12:54
shpasic
что-то мало комментов. нужно новость переименовать в "американская олимпийская чемпионка отстранена за употребление допинга".
12:30
КВ3641
KhSL вы точно отметили насчет Дауна... я пропустил это замечательное сочетание букв... теперь осталось подождать, когда Фуркад на пенсии сознается в "лечении" от всяких болячек путем поедания всяких "витаминов". и "вечно болеющие" норвежцы, угрызаемые муками совести поведают наконец (опять же на пенсии) о составе своих "жизненно необходимых лекарств". пипец, скоро в спорте вообще здоровых не останется, одни инвалиды будут участвовать...
12:11
KhSL
Это же не ужасный мельдоний. И не страшная витаминка компливит! Да и человек хороший... Как ее там, Даун? А. она еще и Даун...
11:57
MrSNik
Варвары!!!Видна лыжня и винтовка Фуркада.
11:54
sergey.v1968
зверюги, вместо "понять и простить" - 3 месяца, жуть. И исчисляются, наверное, 3 месяца с Ванкувера
11:20
shpasic
положительную пробу сдала в декабре, так что три месяца - это декабрь, январь и февраль.
11:17
КВ3641
а что с медальками? как сказал главный в МОК, у наших будут повторно исследовать пробы даже с Ванкувера (2008г.) а пиндосам 3 месяца. сильнее только устное порицание блин
10:45
Termin79
Звери, достаточно на 3 часа :)
10:28
greyk
svg57 а чего не на 3 дня? 10:13____________С языка снял)
10:26
svg57
а чего не на 3 дня?
10:13
svens
Хорошо что не на три недели.
10:11
staerswimmer23
три месяца? прав был Маккейн, говоря, что американцы могут жрать допинг на завтрак, обед и ужин.
10:08