09:44 | ДОПИНГ

Американская легкоатлетка отстранена на три месяца за употребление допинга

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Олимпийская чемпионка 2008 года в беге на 100 метров с барьерами Доун Харпер-Нельсон дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба Антидопингового агентства США, 32-летняя американка отстранена на 3 месяца. В ее организме обнаружен гидрохлоротиазид. Она сдала положительную допинг-пробу в начале декабря прошлого года.

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Свинству Бой!

А-ха-ха! Вот дерьмоеды наймиты, а почему не на три дня?! А тут беглые хохлы будут стенать о честности мерзкой вады и наймита мухларена.

13:36

rusfed 2.0

Да, ребятки, шутки об инвалидах с синдромом Дауна - ниже плинтуса, имхо

13:08

rusfed 2.0

Препарат не является для спортсменки TUE

12:59

rusfed 2.0

Новость неполная, кстати. СЭ, профессионализм - оглашать не только приговор, но и мотивировочную часть. В ней ссылка на болезнь. Я это дополняю не в качестве оправдания решения, а для полноты картины.

12:56

rusfed 2.0

Бред, конечно. Так дискредитируются даже правильные идеи

12:54

shpasic

что-то мало комментов. нужно новость переименовать в "американская олимпийская чемпионка отстранена за употребление допинга".

12:30

КВ3641

KhSL вы точно отметили насчет Дауна... я пропустил это замечательное сочетание букв... теперь осталось подождать, когда Фуркад на пенсии сознается в "лечении" от всяких болячек путем поедания всяких "витаминов". и "вечно болеющие" норвежцы, угрызаемые муками совести поведают наконец (опять же на пенсии) о составе своих "жизненно необходимых лекарств". пипец, скоро в спорте вообще здоровых не останется, одни инвалиды будут участвовать...

12:11

KhSL

Это же не ужасный мельдоний. И не страшная витаминка компливит! Да и человек хороший... Как ее там, Даун? А. она еще и Даун...

11:57

MrSNik

Варвары!!!Видна лыжня и винтовка Фуркада.

11:54

sergey.v1968

зверюги, вместо "понять и простить" - 3 месяца, жуть. И исчисляются, наверное, 3 месяца с Ванкувера

11:20

shpasic

положительную пробу сдала в декабре, так что три месяца - это декабрь, январь и февраль.

11:17

КВ3641

а что с медальками? как сказал главный в МОК, у наших будут повторно исследовать пробы даже с Ванкувера (2008г.) а пиндосам 3 месяца. сильнее только устное порицание блин

10:45

Termin79

Звери, достаточно на 3 часа :)

10:28

greyk

svg57 а чего не на 3 дня? 10:13____________С языка снял)

10:26

svg57

а чего не на 3 дня?

10:13

svens

Хорошо что не на три недели.

10:11

staerswimmer23

три месяца? прав был Маккейн, говоря, что американцы могут жрать допинг на завтрак, обед и ужин.

10:08

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