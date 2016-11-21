Алексей Власенко: "Я получил информацию от FINA, вторая часть доклада Макларена вообще не тревожит"

Президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко отметил, что ждет второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена без опасений. Согласно информации, полученной Власенко от Международной федерации плавания (FINA), во всех видах соревнований, касающихся водных видов спорта, российская команда была самой "чистой" на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

– Вторая часть доклада Макларена вообще не тревожит, – приводит "Р-Спорт" слова Власенко. – Ни в прыжках в воду, ни в синхронном плавании, ни в плавании. Я знаю всю информацию от FINA, у нас все хорошо. У нас самая чистая команда была на Олимпиаде. Жду доклада без опасений.

Напомним, что первая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена была опубликована 18 июля в Торонто. По результатам расследования, касавшегося нарушений антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, ВАДА рекомендовало МОК отстранить всю сборную России от Игр-2016. Однако Олимпийская команда России все же выступила на Олимпиаде, заняв 4-е место в неофициальном общекомандном зачете.