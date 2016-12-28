Алексей Маклаков: "Мы можем поставить под сомнение все Олимпиады, в которых участвовали американцы"

Известный российский актер, читатель года "СЭ" Алексей Маклаков выразил мнение, что против России ведется кампания по дискредитации спорта в связи с серией допинговых скандалов. Напомним, что на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте ряд спортсменов России не поехали на Олимпиаду-2016, а Паралимпиаду пропустила вся команда. Кроме того, россияне уже лишились права проведения ряда международных турниров в 2017 году.

- Олимпиада и другие международные турниры почти все в черном цвете, - сказал Маклаков. - Вы ведь сами стали свидетелями того, как против нас была развернута оголтелая кампания с целью всеми способами дискриминировать наш спорт, понизить его ранг.

– Но разве дыма без огня не бывает? Или охота на российских спортсменов приобрела гипертрофированные формы?

– Вот на вторую часть вопроса отвечу утвердительно. Я не уверен, что атлеты из других стран не баловались допингом. Мне кажется, весь профессиональный спорт на этом сидит. И тому есть тысяча примеров.

– В частности?

– Ну как американцы могут отказываться проходить допинг-контроль? И плевать им на ВАДА и другие организации! Получается, мы можем поставить под сомнение все Олимпиады, в которых они участвовали. Все до единой! Но этим не занимаемся, а предпринимаем правильные шаги.

– Какие?

– Пытаемся вывести на новый уровень антидопинговые организации. Хотим, чтобы допинг-тест был на сто процентов истиной в последней инстанции. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Маклакова - скоро в "СЭ"