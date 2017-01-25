Алексей Кустов: "Мы находимся на коротком поводке у ВАДА"

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов прокомментировал лишение Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Игр в Пекине. По словам Кустова, Россия находится на коротком поводке у ВАДА.

– Мы находимся на коротком поводке у ВАДА. Они будут продолжать дозировано кормить нас негативной информацией и доказывать мировому сообществу, что в России допингом пронизаны все слои общества, – подчеркнул Кустов. – К сожалению, в эту когорту попала и Татьяна Лебедева. Эта информация разочаровала меня. В пробе спортсменки обнаружили туринабол. Я знаком с Таней лично. Если она уверена, что препарата не принимала, то нужно обращаться в суд и требовать вскрытия пробы B.

В любом случае, мое отношение к Лебедевой ни в коем случае не изменится после озвученной новости. (Любовь КОНЯЕВА)