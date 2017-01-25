19:22 25 января | ДОПИНГ

Алексей Кустов: "Мы находимся на коротком поводке у ВАДА"

0
0
0
1

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов прокомментировал лишение Татьяны Лебедевой двух серебряных медалей Игр в Пекине. По словам Кустова, Россия находится на коротком поводке у ВАДА.

– Мы находимся на коротком поводке у ВАДА. Они будут продолжать дозировано кормить нас негативной информацией и доказывать мировому сообществу, что в России допингом пронизаны все слои общества, – подчеркнул Кустов. – К сожалению, в эту когорту попала и Татьяна Лебедева. Эта информация разочаровала меня. В пробе спортсменки обнаружили туринабол. Я знаком с Таней лично. Если она уверена, что препарата не принимала, то нужно обращаться в суд и требовать вскрытия пробы B.

В любом случае, мое отношение к Лебедевой ни в коем случае не изменится после озвученной новости. (Любовь КОНЯЕВА)

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Benpb_bl

А моё уже изменилось. И я наверняка не один такой.

21:26 25 января

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ