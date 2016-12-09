Алексей Кравцов: "Перепроверки допинг-проб россиян должны проводиться в присутствии российской стороны"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что дополнительные проверки допинг-проб российских спортсменов, которые могут быть сделаны по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, должны проводиться в присутствии представителей российской стороны. Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада канадского юриста.

– Все эти проверки должны проводиться в присутствии нашей стороны, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Хотелось бы, чтобы так оно и было.