16:15 | ДОПИНГ

Алексей Кравцов: "Перепроверки допинг-проб россиян должны проводиться в присутствии российской стороны"

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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов отметил, что дополнительные проверки допинг-проб российских спортсменов, которые могут быть сделаны по итогам второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, должны проводиться в присутствии представителей российской стороны. Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада канадского юриста.

– Все эти проверки должны проводиться в присутствии нашей стороны, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – Хотелось бы, чтобы так оно и было.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161209/1113474346.html

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