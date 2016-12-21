Алексей Кравцов: "Не стоит заниматься догадками - они могут навредить чистым спортсменам"

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов высказал мнение о том, что нет никакого смысла строить на догадки, основанные на второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По словам главы СКР, необходимо дождаться выводов международных федераций по олимпийским видам спорта, чтобы не нанести непоправимый вред чистым российским спортсменам.

– Как мы знаем, все материалы по докладу Макларена передаются в международные федерации, – приводит "Р-Спорт" слова Кравцова. – На сегодняшний день нам нужно набраться терпения и ждать, пока международные федерации, антидопинговые структуры, дисциплинарные комиссии изучат эти документы и вынесут решение по спортсменам, по их вовлеченности в эту ситуацию и по степени доказанности вины. Заниматься догадками, строить непроверенные теории – это несправедливо по отношению к чистым спортсменам, которым эта ситуация может нанести непоправимый вред. Мы же со своей стороны готовы сотрудничать по сложившейся ситуации с Международным союзом конькобежцев и готовы предоставлять информацию по возникающим вопросам.

Хочется отметить, что в России последние два года процесс забора и анализа допинг-проб идет через международные допинговые службы, пробы анализируются в зарубежных лабораториях, что полностью исключает участие в этом процессе российской стороны.

Ранее стало известно, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан отправил в Международный союз конькобежцев (ISU) письмо с просьбой сообщить, фигурирует ли его фамилия во второй части доклада Макларена. При этом спортсмен выразил согласие на обнародование информации со стороны ISU.