Алексей Карпенко: "Заявления адвоката Родченкова – это полная чушь"

Российский юрист и старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко прокомментировал заявление своего американского коллеги Джима Уолдена, который представляет интересы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Уолден раскритиковал Международную федерацию футбола (ФИФА) за нежелание наказывать российских спортсменов на основании доклада Макларена и пообещал обратиться за поддержкой в Конгресс США.

– Это очередное глупое и пустое заявление, попытка пропиариться за счет чемпионата мира по футболу, о котором сейчас все говорят, – заявил Карпенко. – По сути, адвокат Родченкова несет полную чушь. Что он предлагает обсудить в Конгрессе США? Какое вообще отношение эта организация имеет к международной федерации? Тем более, ФИФА сейчас является одной из немногих федераций, где США ни в силу финансовых, ни в силу политических причин не имеют решающего голоса. Что такое на самом деле доклад Макларена, недавно доказал Спортивный арбитражный суд (CAS). Когда Родченкова стали напрямую допрашивать, выяснилось, что этого он не говорил, тут его неправильно поняли, ну и так далее. Доклад поплыл. Я всегда говорил, что если тот же Конгресс США – хотя это маловероятно – или любая другая организация проведут серьезное расследование и подвергнут Родченкова и Маклерана перекрестному допросу, от этого доклада мало что останется. (Наталья МАРЬЯНЧИК)