Алексей Карпенко: "С Маклареном давно пора судиться!"

Старший партнер Forward Legal Алексей Карпенко выразил мнение, что из-за фактов, озвученных во второй части доклада Ричарда Макларена Россия рискует пропустить как Паралимпиаду, так и Олимпиаду–2018. Вторая часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена была опубликована сегодня.

– К любому факту должно быть представлено доказательство. Пока же это остается голословными обвинениями. К докладу я отношусь плохо, потому что обвиняемому даже не предоставляется возможности контраргументировать свою позицию. Это филькина грамота, а не юридический документ!

Безусловно, появляется риск пропустить Олимпиаду–2018. Если первая часть доклада вызвала такие последствия, то и вторая может вызвать подобную истерию и привести к гораздо более серьезным последствиям, а именно: не только отстранение России от Паралимпиады, как это произошло летом, но и от Олимпиады. Макларен любит оперировать громкими словами и большими цифрами, которые могут произвести впечатление на спортивных мировых чиновников. Например, около тысячи спортсменов, употреблявших допинг… Думаю, на это все и рассчитано.

На мой взгляд, с Маклареном давно пора судиться. В частности, предъявить иски, связанные с защитой репутации, поскольку затрагивается слишком большое количество имен как спортсменов, так и политиков. Можно потребовать возмещения репутационного вреда. В этом случае Макларен будет вынужден защищаться в суде, а не на страницах СМИ. Думаю, с этим у него могут быть серьезные проблемы. Сомневаюсь, что Макларен и его доклад выдержат проверку серьезной судебной процедурой. (Любовь КОНЯЕВА)

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