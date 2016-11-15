Александр Зимин: "Никакой допинг не поможет Стиверну победить Поветкина"

Александр Зимин, бывший тренер боксера Александра Поветкина, подчеркнул, что не сомневается в победе россиянина над Бермейном Стиверном. По его словам, канадцу не поможет допинг, который был обнаружен у него в крови. Несмотря на положительную пробу Стиверна, WBC не стала откладывать бой за звание временного чемпиона. Поединок состоится 17 декабря в Екатеринбурге.

- Саша - боец. Для него не важно, в каком состоянии его соперник, - приводит "Р-Спорт" слова Зимина. - Главное, чтобы сам Саша был в хорошем состоянии, а он в хорошем состоянии, он набрал форму. Я не вижу проблем никаких, и допинг чему может помочь? Если у Стиверна в соперниках боксер, который классом выше, опытнее, в общем, сильнее во всех качествах. Я думаю, что у Саши не будет никаких проблем против Стиверна.

"Я Поветкина знаю. На нем редко что-то психологическое отражается, он устойчивый. Ему ничего не мешает, сколько бы ни была пауза. Он всегда подходит к боям в хорошем состоянии", - добавил Зимин.