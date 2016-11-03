Александр Жуков: "Закон об уголовной ответственности за допинг - ответ на обвинения в адрес РФ"

Первый вице-спикер Госдумы и президент ОКР России Александр Жуков назвал принятый сегодня палатой закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу ответом на обвинения в адрес РФ о якобы государственной поддержке употребления запрещенных препаратов.

– Это очередной раз подчеркивает, что нашей государственной политикой является абсолютно нетерпимое отношение к допингу и прежде всего к тем тренерам, которые склоняют несовершеннолетних спортсменов к употреблению запрещенных препаратов, – цитирует ТАСС Жукова. – Это, конечно, и ответ нашим зарубежным критикам, которые обвиняли нашу страну в якобы некой государственной программе поддержки допинга. Такой программы, безусловно, никогда не было.