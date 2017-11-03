Александр Жуков: "Все выступавшие на сессии ANOC против коллективного наказания российских спортсменов"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что на заседании Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) критических выступлений в адрес России не было. Жуков также добавил, что все, кто выступал, против коллективного наказания российских спортсменов.
– Вчера было несколько выступлений на пленарной сессии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Все, кто выступал, говорили, что ни в коем случае нельзя применять коллективное наказание, что высказывания и предложения о дисквалификации без доказательства виновности абсолютно неприемлемы.
Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Коциянчич, который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты. Критических выступлений в адрес России не было.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171103/1128156007.html
sashvlasov
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13:17
Beard
Это ржачь!Как это понимать?Мы или против коллективной ответственности,или за?Если МОК разрешит выступать чистым атлетам под нейтральным флагом,то наши "обделавшиеся" чинуши,им запретят это делать!Это и есть "коллективная" ответственность!И кто дал право Жукову решать за чистых спортсменов,выступать им или нет?Они же готовились столько лет,столько государственных денег потратили на их подготовку!А Жучара хочет это всё под хвост псу спустить?
12:58
kac35
Чистых спортсменов надо допускать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
12:35