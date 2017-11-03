Александр Жуков: "Все выступавшие на сессии ANOC против коллективного наказания российских спортсменов"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что на заседании Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) критических выступлений в адрес России не было. Жуков также добавил, что все, кто выступал, против коллективного наказания российских спортсменов.

– Вчера было несколько выступлений на пленарной сессии Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC), – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Все, кто выступал, говорили, что ни в коем случае нельзя применять коллективное наказание, что высказывания и предложения о дисквалификации без доказательства виновности абсолютно неприемлемы.

Об этом также говорили и президент МОК Томас Бах, и исполняющий обязанности президента Европейских олимпийских комитетов Янез Коциянчич, который отметил, что ни в коем случае не должны пострадать российские спортсмены, которые ни в чем не виноваты. Критических выступлений в адрес России не было.