Александр Жуков: "Вопрос об участии россиян в Играх-2018 требует дополнительного анализа и проверок"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена отметил, что вопрос об участии россиян в Олимпийских играх 2018 года нельзя решить без дополнительного анализа и проверок. По словам главы ОКР, российскую антидопинговую систему необходимо восстановить в полном объеме.

– Макларену задавали вопрос о допуске россиян к Играм-2018, – приводит ТАСС слова Жукова. – Он сказал, что это не входит в его компетенцию, это вопрос Международного олимпийского комитета и международных федераций. Это требует дополнительного анализа и проверок. Я могу подтвердить – мы открыты, в Российском антидопинговом агентстве даже иностранцы работают. Нужно восстанавливать российскую антидопинговую систему в полном объеме – восстановить в правах РУСАДА, как можно скорее восстановить лабораторию, чтобы она могла полноценно работать.

Сейчас иностранцы берут пробы, проверки осуществляются за рубежом уже больше года. Если у кого-то есть сомнения в качестве проб наших спортсменов, сейчас это уже вопрос исключительно к Британскому антидопинговому агентству (UKAD) и к иностранным допинг-офицерам. Сегодня это система полностью работает внешне.