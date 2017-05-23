Александр Жуков: "ВАДА приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в России"

Президент ОКР и член МОК Александр Жуков заявил, что ВАДА положительно оценивает решение об утверждении в России национального плана по борьбе с допингом. По словам Жукова, национальный план по борьбе с допингом, который был обнародован во вторник, имеет долгосрочную перспективу.

– План разрабатывала наша комиссия, – приводит ТАСС слова Жукова. – Все рекомендации ВАДА были учтены, в том числе по принятию краткосрочных мер по реорганизации нашей антидопинговой системы. ВАДА, безусловно, приветствует принятие этого плана.

На Совете обсуждались чрезвычайно важные вопросы по спортивной подготовке и национальному плану по борьбе с допингом, который был утвержден. Конкретные мероприятия из этого плана также были утверждены. Отчасти меры из плана уже реализованы, многое должно быть реализовано в 2017 году. Конечно, он рассчитан на долгосрочную перспективу, поскольку план предусматривает образовательные программы по борьбе с допингом и другую работу на постоянной основе

Сегодня в Краснодаре прошло заседание Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта, а Независимая общественная антидопинговая комиссия (НОАК) опубликовала национальный план борьбы с допингом в спорте, который должен быть реализован до конца 2017 года.