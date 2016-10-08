17:04 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "ВАДА должно обосновать право на дополнительное финансирование"

0
0
0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно обосновать право на получение дополнительного финансирования. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

– Финансирование ВАДА может быть увеличено, как за счет средств МОК, так и за счет правительств, – цитирует ТАСС Жукова. – Но только в том случае, если будет четко представлена программа, каким образом будет улучшена система борьбы с допингом во всем мире. Для этого создана рабочая группа, которая к ноябрю должна подготовить конкретные предложения на основе обозначенных сегодня принципов.

Никто ВАДА как организацию ликвидировать не собирается, но ее деятельность должна быть более сбалансированной, более прозрачной и более эффективной.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688771

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ