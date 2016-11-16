11:16 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "В стратегии ВАДА есть много пробелов"

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Президент ОКР Александр Жуков в ходе генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Дохе заявил, что в стратегии ВАДА существует много пробелов. Глава ОКР также отметил, что важно восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах как можно скорее.

– В стратегии ВАДА есть много пробелов, – приводит insidethegamez.biz слова Жукова. - Сейчас очень важно как можно скорее восстановить в правах РУСАДА. В ОКР обеспокоены нынешним состоянием мировой системы по борьбе с допингом. Поэтому мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы восстановить доверие и прозрачность работы.

 

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