Александр Жуков: "В состав ВАДА должен входить представитель России"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что представитель России обязательно должен входить в состав Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Также Жуков сообщил, что необходимо возобновить деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

– С ВАДА взаимодействует Минспорта, – цитирует ТАСС Жукова. – Раньше советник министра по антидопинговым вопросам Наталья Желанова входила в состав финансово-административного комитета ВАДА, а замминистра Павел Колобков участвовал в заседаниях ВАДА в качестве представителя Совета Европы. Теперь этого нет, поскольку ВАДА запретило российским чиновникам занимать посты в агентстве на время отстранения от деятельности РУСАДА. На мой взгляд, в ВАДА обязательно должен быть представитель нашей страны как одной из ведущих спортивных держав мира.

Мы обязаны восстановить свою систему, возобновить деятельность РУСАДА и московской антидопинговой лаборатории. Нонсенс, когда на внутрироссийские соревнования приходится приглашать иностранных допинг-офицеров для забора проб и платить валютой из государственного кармана за их визиты. Нам надо устранить выявленные недостатки и вести борьбу с любыми нарушениями международных требований так, чтобы ни у кого не возникало тени сомнений: Россия все делает правильно, в полном соответствии с международными нормами.