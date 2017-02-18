Александр Жуков: "У нас меняется культура допинга, и возвращение медалей тому доказательство"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает, что возврат олимпийских медалей российскими спортсменами является показателем изменением отношения к борьбе с допингом. Ранее российские легкоатлеты Наталья Антюх и Александра Федорива сообщили, что собираются вернуть медали с Олимпиад 2012 и 2008 года соответственно.

– Мы стараемся вести такую работу со спортсменами через федерации, и думаю, что все постепенно придет в норму, – цитирует ТАСС Жукова. – Наша антидопинговая комиссия сейчас разработала целую программу, которая включает в себя образовательные вещи для спортсменов о вреде допинга – это очень важно. Думаю, все это работает на благо российского спорта. У нас меняется культура допинга, и возвращение медалей легкоатлетами тому доказательство.