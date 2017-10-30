16:32 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Спортсмены не могут быть отстранены по докладу Макларена"


Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, чего ждать от заседаний Международного олимпийского комитета (МОК) по делам российских спортсменов. Глава ОКР напомнил, что окончательное решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2018 будет принято в декабре.

– Сегодня в Лозанне заседает комиссия Освальда по делам российских лыжников, – сказал Жуков. – На саммите МОК было утверждено финальное коммюнике, где говорится, что спортсмены не могут быть отстранены от соревнований по тем данным, которые содержатся в докладе Макларена. Это может быть сделано только после рассмотрения этих 28 дел комиссией Освальда. Эти слушания будут проводиться в ноябре, и какие-то выводы могут быть сделаны только по итогам слушаний. Все остальные спортсмены могут принимать участие в соревнованиях. Окончательное решение по выступлению нашей сборной в Пхенчхане будет принято в декабре на исполкоме МОК. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Напомним, Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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