Александр Жуков: "СК допросил более 50 человек по допинговым делам"

Первый вице-спикер Госдумы и президент ОКР России Александр Жуков заявил, что Следственный комитет России допросил свыше 50 человек, проходящих по допинговым делам. Он подчеркнул, что уже сейчас целый ряд сотрудников был уволен из Министерства спорта.

– Говоря о принятых мерах в России по борьбе с допингом, хотел бы подчеркнуть, что наши шаги по восстановлению антидопинговой системы в России последовательны и осуществляются на всех уровнях при полной поддержке правительства РФ, – цитирует ТАСС Жукова. – Недавно был принят федеральный закон, предусматривающий наказание за склонение к употреблению допинга. Все люди, которые были вовлечены в допинг-скандалы, были дисквалифицированы и отстранены. Во время расследования уголовных дел, которые касаются нарушения антидопинговых правил, прокуроры допросили больше 50 спортсменов, представителей федераций, сотрудников Министерства спорта.

Уже сейчас целый ряд сотрудников был уволен из Министерства спорта и тех организаций, которые контролируются этим ведомством.