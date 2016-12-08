Александр Жуков: "Россия надеется на сохранение позиции МОК по "чистым" спортсменам"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что Россия рассчитывает на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) сохранит свою позицию по "чистым" от допинга российским спортсменам. В среду МОК продлил санкции в отношении проведения в России международных соревнований по зимним олимпийским видам спорта.

– Мы пережили очень сложные Игры в Рио, вы знаете, какая была обстановка, – приводит ТАСС слова Жукова. – Мы удовлетворены решением МОК о допуске "чистых" российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Надеемся, что такая взвешенная и правильная позиция МОК будет сохраняться.







