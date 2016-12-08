20:01 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Россия надеется на сохранение позиции МОК по "чистым" спортсменам"

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Президент ОКР Александр Жуков отметил, что Россия рассчитывает на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) сохранит свою позицию по "чистым" от допинга российским спортсменам. В среду МОК продлил санкции в отношении проведения в России международных соревнований по зимним олимпийским видам спорта.

– Мы пережили очень сложные Игры в Рио, вы знаете, какая была обстановка, – приводит ТАСС слова Жукова. – Мы удовлетворены решением МОК о допуске "чистых" российских спортсменов к участию в Олимпиаде. Надеемся, что такая взвешенная и правильная позиция МОК будет сохраняться.

 


 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3855058

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