Александр Жуков: "Россия будет принимать самое активное участие в реформировании ВАДА"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что Россия будет принимать самое активное участие в работе по реформированию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Во вторник главы антидопинговых агентств 17 стран, в том числе США, Германии и Великобритании, на саммите в Копенгагене призвали реформировать ВАДА на фоне последних допинговых скандалов.

- Каждый видит по-своему реформу ВАДА, очень подробно будет обсуждаться в октябре на заседании саммита МОК, возможно, будет дополнительная сессия МОК по этой теме, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Россия будет принимать самое активное участие в работе по реформированию.

То, что ВАДА и системе необходимо реформирование, это безусловно. Много претензий, непрозрачность действий, кто проверяется. Целый ряд решений ВАДА подвергался критике на сессии МОК. Например, история с мельдонием.

8 сентября будет первое заседание комиссии Смирнова, она способна подготовить очень серьезные предложения по реформированию всей системы.