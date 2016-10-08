Александр Жуков: "Ответственность за нарушения антидопинговых агентств должно нести ВАДА"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что ответственность за нарушения, допускаемые национальными антидопинговыми агентствами, должна перейти от стран ко Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

– ВАДА будут переданы большие полномочия в управлении национальными антидопинговыми организациями, и ответственность за их работу и функционирование антидопинговых лабораторий будет лежать на ВАДА, – цитирует ТАСС Жукова. – России были предъявлены обвинения, но российская антидопинговая организация все время находилась под контролем ВАДА. Поэтому создается вертикальная структура, когда ВАДА будет отвечать за то, что национальная антидопинговая лаборатория работает неправильно или допускает сбои.