Александр Жуков: "Отчет комитета ВАДА о ходе восстановления РУСАДА благожелательный"

Президент ОКР Александр Жуков назвал отчет о ходе восстановления РУСАДА, представленный комитетом Всемирного антидопингового агентства по соответствию всемирному антидопинговому кодексу, благожелательным. По его словам, это говорит о том, что многое в России сделано.

– Отчет, который сделала комиссия ВАДА, очень благожелательный, – приводит "Р-Спорт" слова Жукова. – И говорит о том, что многое в России сделано. Позитивный отчет. Резолюция тоже положительная. Известно, что дорожная карта по РУСАДА выполнена не до конца, но процесс идет положительный.

Напомним, что на этой неделе сотрудники ВАДА провели аудит всех подразделений РУСАДА.