Александр Жуков: "ОКР потребуется поддержка сильных международных юристов"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что его организации потребуется помощь сильных юристов-международников в работе с обвинениями в адрес российского спорта, которые были выдвинуты в докладе Ричарда Макларена на основе показаний Григория Родченкова. По его словам, в адрес российской стороны были выдвинуты очень серьезные обвинения, которые требуют доказательств.

– Хорошие спортивные юристы на вес золота во всем спортивном мире, в ОКР сильная юридическая служба, она сильно помогла нам добиться участия в Играх в Рио-де– Жанейро, – цитирует ТАСС Жукова. – Но необходимо привлечение международных юристов, которые знают международное право. Если будут вестись процессы в Международном спортивном суде, или в третьих странах, что наиболее вероятно, потребуется поддержка серьезных международных юристов.

Во второй части доклада Макларена выдвинуты серьезные обвинения против конкретных спортсменов. Созданы две комиссии в МОК, будет вестись серьезная работа. В отличие от того, что было в первом докладе Макларена, где россиян не спрашивали, здесь будут выслушаны все стороны.

Все это требует серьезного исследования, доказательств. Но в любом случае очевидно, что не должно быть коллективной ответственности. Если найдены следы допинга, да, спортсмен должен быть дисквалифицирован. Но если его вина не доказана, нельзя его лишать возможности выступления на соревнованиях, на этой позиции нужно стоять.