Александр Жуков: "Не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться"

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что атаки на российских спортсменов, в том числе связанные с обвинениями в допинге, продолжатся и на предстоящих Олимпиадах в Корее и Японии. По его словам, к ним нужно готовиться заранее.

- Я не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться, в том числе по тому же самому направлению, - цитирует ТАСС Жукова. - Сейчас у нас создана независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. Это первое действие, которое необходимо предпринять, чтобы в полной мере восстановить репутацию нашего спорта.

Нам нужно восстановить нашу антидопинговую систему. Вернуть РУСАДА в полном объеме ее права, аккредитацию, лаборатории.