Александр Жуков: "Не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться"

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил уверенность, что атаки на российских спортсменов, в том числе связанные с обвинениями в допинге, продолжатся и на предстоящих Олимпиадах в Корее и Японии. По его словам, к ним нужно готовиться заранее.
- Я не сомневаюсь, что атака на наш спорт будет продолжаться, в том числе по тому же самому направлению, - цитирует ТАСС Жукова. - Сейчас у нас создана независимая антидопинговая комиссия во главе с Виталием Георгиевичем Смирновым. Это первое действие, которое необходимо предпринять, чтобы в полной мере восстановить репутацию нашего спорта.
Нам нужно восстановить нашу антидопинговую систему. Вернуть РУСАДА в полном объеме ее права, аккредитацию, лаборатории.
киевлянин4
Санёчек! Ты же прекрасно знаешь - есть все основания!!! И не кизди - ты - сам - Основание!!!
13:59
PitersS
Допинг сам по себе вещь противная, но еще противней, что выросло поколение, считающая важным "что" и не считающее существенным-"как". Для любого аморального поступка находятся оправдания и адвокаты. В жизни, где заработать можно на минимальную продуктовую корзину и на то, чтобы задницу прикрыть, а мошенничеством можно и на Мальдивы, и в Думу, молодой человек изначально теряет ориентиры, родители, зарабатывающие эту продуктовую корзину ему не указ, и, вот, ищем виноватых, уже, не у себя, привыкшие к мошенничеству, а ищем заговоры у других, стремящихся от нашего мошенничества отстраниться. Мы врали, когда строили "общество всеобщей справедливости" и врем, уже не строя ничего, а воруя друг у друга.
13:40
Не брат
Пока не изменится вся структура управления спортом в нашей стране, включая руководство (во главе с Мутко), отношение к российскому спорту не поменяется. Виталий Леонтьевич скомпрометирован с ног до головы, и все как с гуся вода. Повторяется история с Чёгиным, когда на протяжении нескольких лет не могли снять этого "прославленного" тренера с двумя десятками подопечных, пойманных на допинге. Всё божья роса в лицо.
12:47
Lars Berger
Ничего страшного. Зато есть, чем заняться. И есть то, что может оправдать любую "работу"...
12:18