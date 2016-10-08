Александр Жуков: "Национальный состав руководства ВАДА должен быть более разнообразным"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказал мнение, что национальный состав руководства Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) нуждается в разнообразии. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы ВАДА.

– Никаких преференций по национальному принципу в ВАДА быть не должно, – цитирует ТАСС Жукова. – Сегодня сложилась ситуация, что там в различных комиссиях работает 17 американцев, 12 канадцев, два китайца и ноль россиян. Предлагается принцип большего представительства в руководящих органах ВАДА.

В своем выступлении я сказал, что система терапевтических разрешений (TUE) выглядит странно. Когда большому количеству спортсменов прописываются лекарства как тяжело больным людям, а потом те выигрывают соревнования у здоровых атлетов. Эта система должна быть максимально прозрачной, и в этом должны принимать участие представители разных стран.