Александр Жуков: "Мы вместе со всеми намерены бороться со страшной угрозой – допингом"

Глава ОКР Александр Жуков на ежегодном Балу олимпийцев заявил, что государство никогда не поощряло спортсменов, употреблявших допинг, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Государственной программы допинга в России никогда не существовало. Мы вместе со всеми намерены бороться с этой страшной угрозой, – заявил Жуков.

В то же время Жуков заявил, что бессрочно продленная накануне рекомендация МОК международным спортивным федерациям о нежелательности проведения крупных турниров по зимним видам спорта на территории России никак не скажется на зимнем сезоне в нашей стране.

– На сегодняшний день ни одна международная федерация по зимним видам не отказалась от проведения соревнований в России, – добавил глава ОКР.