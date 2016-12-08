19:37 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Мы вместе со всеми намерены бороться со страшной угрозой – допингом"

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Офис ОКР в Москве.Санкции против России: МОК продлил то, чего нет

Глава ОКР Александр Жуков на ежегодном Балу олимпийцев заявил, что государство никогда не поощряло спортсменов, употреблявших допинг, передает корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Государственной программы допинга в России никогда не существовало. Мы вместе со всеми намерены бороться с этой страшной угрозой, – заявил Жуков.

В то же время Жуков заявил, что бессрочно продленная накануне рекомендация МОК международным спортивным федерациям о нежелательности проведения крупных турниров по зимним видам спорта на территории России никак не скажется на зимнем сезоне в нашей стране.

– На сегодняшний день ни одна международная федерация по зимним видам не отказалась от проведения соревнований в России, – добавил глава ОКР.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ну, наконец-то они стали намерены бороться. Начнут ли реально осуществлять эти намерения?

21:00

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