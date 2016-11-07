Александр Жуков: "МОК интересовали Нагорных и Балахничев. Рассказал все как есть"

Президент ОКР Александр Жуков после встречи с членами дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) отметил, что ответил на все интересующие вопросы. По его словам, он рассказал все как есть. Встреча продолжалась около полутора часов в одном из отелей Лозанны, Жуков был впервые приглашен на заседание дисциплинарной комиссии МОК.

- Члены комиссии задавали мне различные вопросы касательно того, какую роль играли в российском спорте те или иные люди, упомянутые в докладе Макларена, - цитирует ТАСС Жукова. - Их интересовал прежде всего бывший заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных, Ирина Родионова, которая работала в ОКР с 2011 по 2013 год, и прежний руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев. Я рассказывал все как есть.

Комиссию насторожил тот факт, что Нагорных являлся одновременно заместителем министра спорта и членом исполкома ОКР. На наш взгляд, ничего странного в этом нет, он представлял в исполкоме целый ряд федераций и никакими особыми полномочиями не обладал. Комиссию волновало, каким образом оказывалось давление на ОКР со стороны министерства спорта. Но не было ничего подобного - Нагорных был одним из 25 членов исполкома ОКР и имел один голос при принятии решений.

Не могу сказать, насколько удовлетворены были члены комиссии моими ответами. Но никакой гнетущей обстановки во время заседания комиссии не было. Мне сложно говорить, когда комиссия МОК примет какое-то окончательное решение, но я допускаю, что мне придется еще раз с ними общаться. Я еще не на все сегодняшние вопросы дал ответы, поэтому в письменном виде сделаю это попозже.



