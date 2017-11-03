Александр Жуков: "Легкову и Белову надо добиться ускоренного рассмотрения их дела в CAS"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков считает правильным решение обратиться российским лыжникам Алексею Легкову и Евгению Белову с апелляцией в CAS. По словам Жукова, у них хорошие шансы на отмену пожизненной дисквалификации.

– Легков и Белов идут в CAS, и я думаю, это правильное решение, – цитирует "Р-Спорт" Жукова. – Мне кажется, у них очень хорошие шансы получить решение суда, которое отменяет эту пожизненную дисквалификацию. Надо только добиться, чтобы рассмотрение прошло как можно скорее, чтобы слушание в CAS не затягивалось, это очень важно.

Мы оказывали и дальше будем оказывать полную поддержку всем нашим спортсменам, которые принимают участие в слушаниях.

Напомним, что накануне комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в манипуляциях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи и выступила за их пожизненную дисквалификацию. Легков также лишится титула олимпийского чемпиона, завоеванного в масс-старте на 50 км на Играх-2014.