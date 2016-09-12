08:06 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "История с мельдонием - ошибка ВАДА, и она может дорого обойтись"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) допустило серьезную ошибку с мельдонием, которая может дорого обойтись организации. Глава ОКР ожидает, что спортсмены, пострадавшие из-за ситуации с мельдонием, начнут подавать иски в гражданские суды.

– Прежде всего не выяснили, сколько времени мельдоний может содержаться в организме спортсмена, – цитирует ТАСС Жукова. – Введение запрета с 1 января 2016 года и последующие допинг-тесты в феврале и марте, когда вещество обнаружилось в крови десятков атлетов, и те подвергались санкциям со стороны профильных федераций, было поспешным и необоснованным. Это дошло до ВАДА, но слишком поздно, окончательные выводы отсрочили сначала до 1 марта, теперь – до 1 октября. Исследования продолжаются, но уже ясно, что эксперты ВАДА погорячились, пострадавшие спортсмены наверняка подадут иски в гражданские суды, и процесс продолжится.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3612902

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