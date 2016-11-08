Александр Жуков: "Искусственно созданная для России внешняя система допинг-контроля не может работать эффективно"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на закрытом заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне отметил, что искусственно созданная для России внешняя система допинг-контроля, заменившая деятельность национальных антидопинговых структур, не может работать максимально эффективно.

– На данный момент российское антидопинговое агентство лишено аккредитации ВАДА и не имеет возможности вести активную деятельность, – приводит официальный сайт ОКР слова Жукова. – Все функции по руководству, планированию тестирования и забору проб в России осуществляют иностранные допинг-структуры. Однако мы убеждены, что на данный момент искусственно созданная для России внешняя система допинг-контроля, заменившая деятельность национальных антидопинговых структур, не может работать максимально эффективно.

К примеру, за 2016 год силами зарубежных допинг-структур у российских спортсменов было взято около 1,5 тысячи проб. Согласно полученному нами проекту ВАДА на 2017 год предполагается, что таких проб планируется примерно 6 тысяч. Но этого совершенно недостаточно. В частности, РУСАДА при полноценной своей работе в год отбирало до 20 тысяч проб. Сейчас, при существующей схеме под тестирование попадают только атлеты уровня национальных сборных.

Те же, кто, к примеру, выступают в молодежных, юношеских, юниорских лигах и соревнованиях, остаются полностью вне зоны допинг-контроля. И это огромная проблема. Раньше этим занималось РУСАДА. А сегодня мы не имеем возможности тестировать десятки тысяч спортсменов. Я прошу обратить на это особое внимание.