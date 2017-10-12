17:52 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Идея чипирования спортсменов не соответствует понятиям о правах человека"


Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на  заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) отметил, что вживление спортсменам под кожу микрочипов для выявления нарушений антидопинговых правил нарушит права человека.

- Вопросы чипирования спортсменов не соответствуют понятиям о правах человека, дойти можно и до абсурда, - цитирует ТАСС Жукова. - Спорт - одно из наиболее удачных изобретений человечества: он должен приносить удовольствие и тем, кто им занимается, и тем, кто болеет за спортсменов. Правил вполне достаточно, нужно изменять подход и философию, добиваться успеха нужно с помощью разрешенных методов.

- Все спортсмены должны быть в равных условиях, они не должны находиться в зависимости от уровня развития медицины и науки, - отметил глава НОАК Виталий Смирнов. - Спорт не может быть полигоном для тестирования медицинских достижений, этот путь может привести к катастрофе. Уважение своих соперников, борьбы - самое главное, это должно стоять во главе угла, а не достижения отдельных ученых и фармакологов.

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http://tass.ru/sport/4640909

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