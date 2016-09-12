Александр Жуков: "Деятельность ВАДА непрозрачна, оно нуждается в реформировании"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) непрозрачна, назрела необходимость реформирования организации. Жуков отметил, что ВАДА превысило свои полномочия, начав давать Международному олимпийскому комитету (МОК) рекомендации по отстранению национальных сборных от участия в Олимпийских играх.

– Деятельность агентства малопрозрачна: сколько проб и у кого берется, по каким принципам, почему одних и тех же спортсменов постоянно трясут во внесоревновательный период, а других не трогают, чем вызвана такая избирательность? Вопросов много, – цитирует ТАСС Жукова. – В ближайшее время состоится саммит Международного олимпийского комитета, где будет обсуждаться реорганизация всей антидопинговой системы. В дальнейшем возможна сессия МОК, посвященная этой теме, перемены обязательно будут.

Серьезная критика в адрес ВАДА звучала не только на сессии МОК, антидопинговые агентства семнадцати стран уже после Игр в Бразилии призвали к его радикальной реформе. Изменения – и серьезные! – будут, на сей счет у меня нет сомнений. ВАДА стало брать на себя несвойственные полномочия, давая рекомендации МОК на отстранение стран, как в случае с Россией.