Александр Жуков: "Частота проверки спортсменов на допинг не будет зависеть от их национальности"

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что национальность не будет влиять на частоту проверки спортсменов на допинг. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

– Спортсмены из разных стран должны проверяться одинаково, – цитирует ТАСС Жукова. – Чтобы не было такого, что спортсмен из одной страны проверяется несколько раз, а спортсмены из других – раз в год, а то и реже. Предлагается сделать упор не на количество проверок, а на их качество, что тоже очень важно.