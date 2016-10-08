16:37 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Частота проверки спортсменов на допинг не будет зависеть от их национальности"

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что национальность не будет влиять на частоту проверки спортсменов на допинг. В субботу в Лозанне состоялся саммит Международного олимпийского комитета (МОК), целью которого было формирование предложений по реформированию работы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

– Спортсмены из разных стран должны проверяться одинаково, – цитирует ТАСС Жукова. – Чтобы не было такого, что спортсмен из одной страны проверяется несколько раз, а спортсмены из других – раз в год, а то и реже. Предлагается сделать упор не на количество проверок, а на их качество, что тоже очень важно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3688739

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