Александр Жуков: "Большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада Макларена"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков отметил, что большинству спортивных федераций удалось доказать невиновность спортсменов России, которые упоминаются в докладе Ричарда Макларена.

Ранее стало известно, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

- Все наши федерации имеют списки этих спортсменов и очень активно работают с международными федерациями по каждому из них, - цитирует ТАСС Жукова. - Большинство федераций добилось того, чтобы в отношении их спортсменов никаких санкций не применялось. Например, в докладе Макларена были упомянуты 27 фехтовальщиков, наша федерация фехтования совместно с Международной федерацией фехтования выяснила, что никаких оснований подозревать этих спортсменов нет.