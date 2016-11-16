Александр Жуков: "Большинство НОКов открыто поддержало Россию"

Президент ОКР Александр Жуков отметил, что на генеральной ассамблее АНОК в Дохе в очередной раз был поднят вопрос о реформировании ВАДА, который предсказуемо повлек за собой обсуждение российской темы. По его словам, большинство национальных олимпийских комитетов открыто поддержало Россию в рамках обсуждения.

- В ходе генеральной ассамблеи АНОК в очередной раз поднимался вопрос реформирования ВАДА, и, естественно, этот вопрос не мог обойтись без обсуждения российской темы, - приводит ТАСС слова Жукова. - Меня порадовало сегодняшнее обсуждение. Большинство президентов НОКов различных стран мира и континентов выступило в поддержку России и того решения, которое позволило российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

ВАДА требовало полного запрета и отстранения российских спортсменов от Игр-2016, что потом и произошло с паралимпийцами. Но мы чувствуем полную поддержку Национальных олимпийских комитетов, которые говорят о том, что те, кто употребляют допинг, должны быть наказаны, но чистые спортсмены не должны страдать. Этот принцип должен очень жестко соблюдаться.

