11:57 | ДОПИНГ

Александр Жуков: "Большинство НОКов открыто поддержало Россию"

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Президент ОКР Александр Жуков отметил, что на генеральной ассамблее АНОК в Дохе в очередной раз был поднят вопрос о реформировании ВАДА, который предсказуемо повлек за собой обсуждение российской темы. По его словам, большинство национальных олимпийских комитетов открыто поддержало Россию в рамках обсуждения.

- В ходе генеральной ассамблеи АНОК в очередной раз поднимался вопрос реформирования ВАДА, и, естественно, этот вопрос не мог обойтись без обсуждения российской темы, - приводит ТАСС слова Жукова. - Меня порадовало сегодняшнее обсуждение. Большинство президентов НОКов различных стран мира и континентов выступило в поддержку России и того решения, которое позволило российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

ВАДА требовало полного запрета и отстранения российских спортсменов от Игр-2016, что потом и произошло с паралимпийцами. Но мы чувствуем полную поддержку Национальных олимпийских комитетов, которые говорят о том, что те, кто употребляют допинг, должны быть наказаны, но чистые спортсмены не должны страдать. Этот принцип должен очень жестко соблюдаться.
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3787998

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Помимо Азиатских национальных комитетов в поддержку выступило большинство национальных комитетов Океании.Только вот Европа с Америкой почему-то не поддерживают.

13:17

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