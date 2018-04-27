Александр Третьяков - о Родченкове: "Очень бы хотелось, чтобы его история близилась к концу"

Олимпийский чемпион скелетонист Александр Третьяков прокомментировал слова информатора WADA Григория Родченкова на слушаниях в CAS, где тот не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы. На основе доклада Ричарда Макларена, который опирался на показания Родченкова, Третьяков был лишен золотой медали за победу на Играх-2014 в Сочи, однако 1 февраля CAS оправдал атлета и восстановил его результаты.



- Три месяца назад он уже говорил это, когда наши адвокаты проводили опрос, и там уже было озвучено, что Родченков ничего не знает и ничего не видел, - сказал Третьяков. - Когда он начинал, говорил много чего. Ему нужно было делать громкие заявления, чтобы обеспечить себе внимание прессы. Говорил, что все видел, что все участвовали. Но это лишь для того, чтобы привлечь внимание. А когда дело дошло до судов, то выясняется вот это.



- Вам не кажется, что история Родченкова близится к концу?



- Очень бы хотелось, однако не стоит загадывать наперед. Эта тема уже поднадоела.

- Перестанут ли после этого принуждать Россию признать доклад Макларена?



- Даже не знаю. Но нужно дальше добиваться этого через суды. Не только спортсменам, но и министерствам, федерациям. Тогда, может быть, перестанут требовать признания доклада Макларена. (Игорь НОВИКОВ)