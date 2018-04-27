Александр Третьяков: "Хорошо понимаю Легкова, который хочет подать на МОК в суд"

Олимпийский чемпион-2014 скелетонист Александр Третьяков поддержал победителя Игр-2014 в лыжных гонках Александра Легкова, собирающегося подать в суд на МОК. Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Легкова и Третьякова от участия в Играх, а также аннулировал их результаты на Олимпиаде-2014 на основании данных о нарушении допинговых правил. Впоследствии CAS аннулировал эти наказания. На днях CAS опубликовал мотивировочную часть решений по апелляции Александра Легкова, где отметил, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не подкреплены достаточными доказательствами.

Отчет Макларена основывался в первую очередь на данных показаниях. Родченков на слушаниях в CAS заявил, что не видел употреблявших допинг российских спортсменов. Несмотря на оправдательный приговор CAS, Легков не был допущен до участия в Играх-2018. Аналогичная история произошла и с Третьяковым, однако по нему пока не было мотивировочной части CAS.

- Саша Легков, также как и я, из-за несправедливого решения Международного олимпийского комитета был вынужден пропустить Олимпиаду-2018, несмотря на оправдательный вердикт CAS, - цитирует ТАСС Третьякова. - Мотивировочная часть решения по моему делу пока не опубликована, но все, что касается Легкова, я прочитал и считаю, что Родченков и Ричард Макларен, давшие в свое время нужные для МОК показания, стали причиной того, что этот великолепный лыжник завершил карьеру. И я, как человек, который тоже вынужден был пропустить Олимпийские игры и ряд этапов Кубка мира, очень хорошо понимаю Легкова, который хочет подать на МОК в суд.

Что касается своих дальнейших действий, то я смогу что- то говорить об этом только тогда, когда CAS опубликует мотивировочную часть по моему делу.