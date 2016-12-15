Александр Тихонов: "Допинговый скандал в биатлоне - это отклики предыдущей команды"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов заявил, что причиной очередного допингового скандала в российском биатлоне стало отсутствие контроля и отсутствие правильной реакции на предыдущие случаи выявление допинга. Сегодня стало известно, что IBU получил от ВАДА список с именами 31 биатлониста России, подозреваемого в употреблении допинга.

- Мы уже перестали чему-либо удивляться, - цитирует "Р-Спорт" Тихонова. - Я думаю, что это отклики, наверное, еще предыдущей команды, скорее всего. Я всегда имел полную информацию и пытался донести до руководства федерации, экс-главы СБР Михаила Прохорова тогда, правда, не было. И было бесполезно. Я сказал: поймите правильно, я четко знаю, что завтра троих - Альбину Ахатову, Екатерину Юрьеву, Дмитрия Ярошенко - дисквалифицируют. Реакции – ноль. Разговаривал напрямую со спортсменами – тоже ноль. Я согласен, что есть политическая составляющая – но полное отсутствие контроля, сплошная болтовня и словоблудие бывшего министра спорта и его команды привели к таким результатам.

Я и Мутко пытался предупредить, я об этом же много раз говорил, и по телевидению. У меня сохранилась СМС, я полгода не мог к нему попасть – чтобы дать ему нормальную информацию и предпринять какие-то меры. У нас же началось все с мельдония, а у меня была полная информация – когда он будет включен и так далее.

В команде работают люди, которые уже покрылись мхом, нет ни качественной спортивной медицины, нет ни одного наказания спортсменам. У нас же и в России были уличены, правильно? Ведь это же из года в год повторялось, и в год – по десятку раз. Поэтому я ничему не удивлюсь. Откуда эти данные, я сказать не могу. Что мы сегодня имеем – полное отсутствие информации, никакого отстаивания наших интересов в биатлоне. Я никаких обид не высказываю, но при мне все было в полном порядке. Я скандалил, но я защищал интересы. И я один воевал против целого исполкома IBU, и мы проводили чемпионаты мира – и летние, и зимние.