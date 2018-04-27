Александр Попов: "Родченков может включить заднюю скорость - никому не известно, что у него в голове"

Председатель общественного совета Минспорта РФ, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает, что Россия может извлечь плюсы из решения CAS по поводу расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Ранее CAS опубликовал мотивировочную часть решений по апелляции лыжника Александра Легкова, где отметил, что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова не подкреплены достаточными доказательствами. Отчет Макларена основывался в первую очередь на данных показаниях. Родченков на слушаниях в CAS заявил, что не видел употреблявших допинг российских спортсменов.

- Если пошли такие заявления, как те, что уже сделали Родченков и Макларен, возникает вопрос: что произошло, что точка зрения так радикально поменялась? Люди устали врать? Вся эта ситуация мне напоминает эксперимент со стаканом, куда по капле льют воду, - цитирует "Р-Спорт" Попова. - Когда стакан наполняется, создается впечатление, что вода как бы уже выходит за пределы емкости, но не проливается – словно ее удерживает невидимая пленка. Но достаточно всего лишь одной капли, чтобы пленка прорвалась и вода хлынула наружу.

Так произошло и с той ложью, которая на протяжении двух с лишним лет по капле набиралась в стакан обвинений против России. Сейчас стакан, похоже, переполнился, и сразу возникает множество вопросов: как быть со спортсменами? С теми, кому сломали жизнь, кого под надуманными предлогами отстранили от Олимпийских игр. Как им теперь восстанавливать свое имя? Как и чем измерить тот ущерб, который был нанесен?

Для России в этой ситуации сейчас можно найти определенные плюсы. Если, конечно же, не случится так, что тот же Родченков вдруг не включит заднюю скорость – никому ведь не известно, что происходит у него в голове.

Резонно предположить, что начнутся какие-то конструктивные диалоги с тем, чтобы сгладить ситуацию, хоть как-то ее смягчить. Не для российской стороны, а для противоположной. Потому что ущерб, который совершенно бездоказательно, как сейчас выясняется, был нанесен множеству людей, и который невозможно ничем измерить, целиком и полностью лежит на их совести.