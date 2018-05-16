Александр Попов - о допинге: "Нарушаешь правила – отвечай"

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов в интервью "СЭ" отметил, что борьба с допингом должна вестись жестко. Напомним, что Попов претендует на пост главы ОКР.

– Как решить главный сейчас вопрос для российского спорта – проблему допинга?

– Из собственного спортивного опыта скажу – тренироваться надо лучше. Волшебных пилюль просто не существует. Это больше психологическая зависимость, чем эффект от того или иного препарата. Давайте представим себе альпиниста, который стоит у подножия горы с 30 кг поклажи. Есть выбор: взвалить ее на спину и идти самому, или на ком-то въехать. Я всегда предпочитал нести всю ношу сам. Если кто-то решает прибегнуть к посторонней помощи, он должен впоследствии понести за это полную ответственность. Есть четкие правила игры, у нас в стране сейчас это закреплено даже на уровне уголовного законодательства. Нарушаешь правила – отвечай, причем не только ты сам, но и все люди, которые тебя окружают.

– Вы считаете нормальным, когда дисквалифицированные за допинг люди занимают важные общественные посты или даже возглавляют федерации по видам спорта?

– Тут мера наказания должна быть пропорциональна допущенному нарушению. По новым правилам, спортсмен, пойманный на допинге, получает стандартный срок в четыре года дисквалификации. Это практически всегда означает завершение спортивной карьеры – тренироваться и поддерживать себя в форме столько времени нереально. Я вхожу в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии, и нами был подготовлен Национальный план борьбы с допингом. Сейчас он успешно реализуется. В соответствие с этим планом, однажды дисквалифицированный человек может на всю жизнь лишиться возможности работать в сфере спорта в любом качестве. И уж точно во время самой дисквалификации он не имеет права занимать какие-то должности или тренировать. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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