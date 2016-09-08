13:24 | ДОПИНГ

Александр Попов: "Комиссия ОКР будет руководствоваться моделью антидопингового агентства от ВАДА"

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Член независимой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Попов подчеркнул, что при выстраивании структуры борьбы с допингом в России предстоит руководствоваться предложенными Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) моделями национального антидопингового агентства и лабораторий.

Сегодня в Москве проходит первое заседание независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР по антидопинговым разбирательствам.

- ВАДА уже предложила нам воспользоваться своими вариантами моделей Национального антидопингового агентства и лабораторий, чем мы, безусловно, будем руководствоваться при выстраивании новой структуры борьбы с допингом, -  приводит "Р-Спорт" слова Попова.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/official/20160908/1069203463.html

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