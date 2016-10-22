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Александр Лукашенко: "Отстранение целых стран от участия в Играх контрпродуктивно"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, проходившего в Минске, отметил, что Международный олимпийский комитет должен довести до конца реформирование мировой антидопинговой системы. По его словам, наказание за применение запрещенных вещество должно быть точечным и неотвратимым.

- Мы приветствуем усилия Международного олимпийского комитета (если они доведут свое дело до конца) по реформированию мировой антидопинговой системы, - приводит пресс-служба президента слова Лукашенко. - Белоруссия - за чистый спорт. Но коллективная ответственность - не лучший метод. Отстранение целых команд и стран от участия в Играх - неоправданно и контрпродуктивно. Наказание за нарушение должно быть точечным и неотвратимым, а не всеобщим и поспешным. Права честных спортсменов должны быть во главе угла.

Дополнительная информация

http://president.gov.by/ru/news_ru/view/uchastie-v-45-m-zasedanii-generalnoj-assamblei-evropejskix-olimpijskix-komitetov-14696/

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