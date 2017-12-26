Александр Лукашенко - о допинговом скандале: "Не пойман - не вор, и нечего применять санкции"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе неформальной беседы глав стран СНГ выразил поддержку России в ситуации с допинговыми отстранениями. 5 декабря исполком МОК временно приостановил членство ОКР в своем составе, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований "чистые" российские спортсмены смогут выступить в Корее под олимпийским флагом и с наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский спортсмен из России.

- Мы переживаем многие проблемы, которые переживаете вы, - цитирует ТАСС Лукашенко, обратившегося в Президенту России Владимиру Путину. - Допустим, проблема, на которую очень болезненно и остро отреагировало общество РФ - вопрос Олимпиады, которая пройдет в Корее. Вы знаете нашу позицию, с нами солидарны главы государств, присутствующие здесь. Мы категорически не приемлем подобное отношение к российским спортсменам, к России.

Мы абсолютно вас поддерживаем в том, что подобные вещи недопустимы в плане допинга, но применять меры нужно к тем, кто этим занимается. А если за руку не поймали, не пойман - не вор, то нечего трубить на весь мир и применять подобные санкции.

Белорусы также к Рио готовились, особенно гребцы - самая сильная сторона белорусского спорта. Нас дисквалифицировали и применены были санкции. Через два-три месяца мы добились в суде правды, но время ушло. Мы это все проходили, уверен, что также будет с Россией. Вы должны знать, что мы в этой борьбе вас поддерживаем, занимаем ту же позицию по борьбе с допингом, но наказывать надо тех, кто виноват. Не знаете, кто виноват, не надо политизировать этот процесс. Это иначе не воспринимается как политические санкции против страны.