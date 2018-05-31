Александр Кузнецов: "В суд на Макларена мы подали не из-за денег"

Известный специалист Александр Кузнецов, воспитавший ряд олимпийских чемпионов, рассказал, в какой стадии находится иск в адрес Ричарда Макларена и Всемирного антидопингового агентства (WADA). Напомним, что трех учеников Кузнецова - Кирилла Свешникова, Дмитрия Соколова и Дмитрия Страхова - не допустили на Олимпийские игры-2016 на основании доклада Макларена.

- Дело слушается в Канаде, - сообщил Кузнецов. - Оно принято к рассмотрению. Но это длительный процесс. Там неспешная судебная система. Но потихоньку все движется. Насколько мне известно, уже и Макларен, и МОК наняли адвокатов.

- Какие примерно ожидания по срокам? Три, пять лет?

- Я думаю, что за пару лет должны прийти к какому-то решению. Возможно, к Олимпийским играм в Токио.

- Правда, что на начальной стадии на вас выходил представитель Макларена с предложением замять дело?

- Нет-нет, такого не было. Адвокаты и юристы с нашей стороны продолжают работу.

- Исковая сумма очень серьезна - 6 миллионов долларов. Как думаете, может ли в случае вашего успеха что-то в антидопинговом мире перевернуться?

- Денежный вопрос нас в данном случае не интересует. Это просто рекомендация адвокатов. И я бы не спешил говорить о нашем выигрыше. Макларен - сам один из сильнейших адвокатов Канады. Конечно же, они будут тщательно искать, как и на каком этапе это дело можно будет пустить под откос. Юридически. Я готов ко всему. Все будет зависеть от того, чья юридическая сторона сильнее. (Владимир ИВАНОВ)