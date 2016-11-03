Депутат Госдумы РФ Александр Карелин заявил, что принятый сегодня закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга стал четким ответом на постоянные упреки со стороны ВАДА в существовании в России государственной системы достижения высоких результатов за счет применения запрещенных препаратов. Трехкратный олимпийский чемпион высказал предположение, что принятый закон может изменить негативное отношение к российским спортсменам со стороны ВАДА.

– Я оцениваю это как демонстрацию ответственной позиции Российской Федерации в ответ на все те упреки, которые были нам адресованы в этот ажиотажный, я бы даже сказал, скандальный период, – приводит "Р-Спорт" слова Карелина. – Он был сложный, надуманный, но скандальный в отношении наших спортсменов. Это одно из проявлений того, что Российская Федерация готова к сотрудничеству, того, что у нас нет отлаженной системы, в которой нас пытаются упрекнуть, по способствованию и эксплуатации всех допинговых инструментов. Поэтому сейчас у медицинских работников появилась достаточно угрожающая перспектива, если они понуждают спортсменов применять допинг, и возникают уголовно наказуемые последствия в этой связи.

– Может ли данная мера привести к более лояльному отношению к россиянам?

– Я надеюсь, что да. Это и демонстрация для наших собеседников за рубежом. В том числе доказывает серьезность наших намерений и того, что мы готовы еще и правительством утвердить дублирование антидопингового списка, который есть в антидопинговом международном кодексе.

Я рассчитываю, что это оценят и с теми идеями, которые сегодня происходят у нас в учредительных возможностях РУСАДА (Российского антидопингового агентства), когда государство выходит (из состава учредителей), и там меняется система управления. Я надеюсь, что все это будет учтено при рассмотрении перспектив возврата лицензии нашему агентству. Как и строительство лаборатории на нашем Дальнем Востоке, которое, очевидно, для нас актуально, учитывая три предстоящие Олимпиады в Азиатско-Тихоокеанском регионе.