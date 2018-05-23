Александр Карелин: "Системы обхода антидопинговых правил и снабжения спортсменов запрещенными препаратами в России никогда не было"

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что обвинения в сторону России в поддержке системы по обходу антидопинговых правил и снабжению спортсменов запрещенными препаратами надуманны. Он добавил, негативные высказывагия в сторону россиян имеют определенную тенденцию.

– Обвинения тенденциозны и надуманы, могу сразу об этом сказать, – цитирует ТАСС Карелина. – Системы обхода антидопинговых правил и снабжения спортсменов запрещенными препаратами, в которой нас пытаются упрекнуть и понуждают признаться в ее существовании, у нас никогда не было. Об этом свидетельствует хотя бы тот побочный, но очень убедительный аргумент, что у нас даже системы защиты не предусматривалось, если бы мы обладали чем-то подобным, мы бы думали о том, что должно происходить в части аргументации, если эта система вскрывается.

Мы не все аргументы, доступные к пониманию и к применению, используем для того, чтобы объяснить тот или иной повод для обсуждения, не случай применения допинга, а именно повод для обсуждения.