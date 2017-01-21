Александр Карелин: "Родченков действует по принципу "чем чудовищнее ложь – тем скорее поверят"

Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы России, член Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Александр Карелин отметил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков действует по принципу "чем чудовищнее ложь – тем быстрее в нее поверят". В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами.

- Сейчас он (Родченков) рассказывает, что без запрещенных препаратов нельзя выиграть Олимпийские игры. Но ведь это фальшь, химера, которую он намеренно делает, - цитирует "Р-Спорт" Карелина. - Это же из разряда: чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят.

Чем больше мы это обсуждаем, ведь тем хуже обстоит ситуация с происходящим. Мы же все дальше и дальше уходим от здравомыслия. Сначала он выдает свою преступную деятельность за государственную стратегию, сегодня мы пожинаем плоды этих докладов канадских юристов.

Побеждать без допинга? Выигрывает тот, у кого есть талант и кто больше тренируется. И второе - у нас нет доктрины, а тем более государственной программы в части запрещенных стимуляторов, которая работает долгое время и приносит нам плоды в виде побед.

Этот поток пасквилей и пакостей о нас говорит о неразборчивости в подборе аргументов при обвинении российской государственности. Это следствие совершенно других историй. К сожалению, спорт страдает больше и трагичнее всего.