21:49 21 января | ДОПИНГ

Александр Карелин: "Родченков действует по принципу "чем чудовищнее ложь – тем скорее поверят"

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Трехкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы России, член Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Александр Карелин отметил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков действует по принципу "чем чудовищнее ложь – тем быстрее в нее поверят". В пятницу на кинофестивале "Санденс" в США состоялась премьера фильма "Икар", в котором Родченков заявил, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами. 

- Сейчас он (Родченков) рассказывает, что без запрещенных препаратов нельзя выиграть Олимпийские игры. Но ведь это фальшь, химера, которую он намеренно делает, - цитирует "Р-Спорт" Карелина. - Это же из разряда: чем чудовищнее ложь - тем быстрее в нее поверят.

Чем больше мы это обсуждаем, ведь тем хуже обстоит ситуация с происходящим. Мы же все дальше и дальше уходим от здравомыслия. Сначала он выдает свою преступную деятельность за государственную стратегию, сегодня мы пожинаем плоды этих докладов канадских юристов.

Побеждать без допинга? Выигрывает тот, у кого есть талант и кто больше тренируется. И второе - у нас нет доктрины, а тем более государственной программы в части запрещенных стимуляторов, которая работает долгое время и приносит нам плоды в виде побед.

Этот поток пасквилей и пакостей о нас говорит о неразборчивости в подборе аргументов при обвинении российской государственности. Это следствие совершенно других историй. К сожалению, спорт страдает больше и трагичнее всего.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170121/1115234154.html

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