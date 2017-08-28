Александр Ивлев: "Гендиректором РУСАДА станет человек независимый и непубличный"

Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев раскрыл некоторые подробности о кандидатуре генерального директора организации, которую должен утвердить совет учредителей.

– Сегодня мы определились с кандидатом на должность генерального директора, но по согласованию его имя называть пока не будем. Впереди еще утверждение советом учредителей. Могу сказать, что это человек с опытом в бизнесе, работавший в исполнительной сфере различных компаний. Российский гражданин, человек независимый и непубличный, – сказал Ивлев (Наталья МАРЬЯНЧИК)