Александр Грушин: "Не удивлен, что норвежцы стали попадаться на допинге"

Российский тренер по лыжным гонкам Александр Грушин считает, что эксперименты с использованием новых препаратов для повышения физической работоспособности могли стать причиной участившихся случаев выявления запрещенных веществ в допинг-пробах норвежских лыжников. Сегодня олимпийская чемпионка Игр-2010 в Ванкувере, 7-кратная чемпионка мира и двукратная обладательница Кубка мира норвежка Тереза Йохауг была уличена в употреблении допинга.

– Делать какие-то серьезные обличающие выводы против норвежцев я не стану, так как у меня нет фактов. Но, с другой стороны, я не удивлен, что норвежцы стали попадаться один за другим, приводит ТАСС слова Грушина. – Я могу предположить, что они используют какие-то разработки по ускорению фаз восстановления и повышения физической работоспособности, может быть, они применяют что-то новое и неизвестное. В принципе, с точки зрения физических возможностей, некоторые результаты, которые показывают спортсмены, являются запредельными. Может быть, они ходили по тонкой грани, разделяющей запрещенную и разрешенную фармакологию.